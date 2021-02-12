Fas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Fas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

12.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:51
Fas'ta 65 yaş üstü vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Fas'ta 4 milyon doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim alınmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için aşılama süreci başlatıldı.

Fas'ta 4 milyon doz AstraZeneca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının teslim alınmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar için aşılama süreci başlatıldı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan ulusal aşılama kampanyası devam ediyor.

Açıklamada, kampanyanın 3'üncü parti aşıların ülkeye ulaşmasının ardından 65 yaş üstü vatandaşları da kapsayacak şekilde genişletildiği belirtildi.

Ülkede aşılama sürecinin kademeli olarak devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ana kadar Fas genelinde 800 binden fazla kişiye aşı yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık, en kısa sürede bütün ülke vatandaşlarına aşı uygulamasının yapılacağını aktarırken, Kovid-19 ile mücadele kapsamında önleyici tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 28 Ocak'ta Fes Kraliyet Sarayı'nda Kovid-19 aşısı olarak ülkedeki ulusal aşılama kampanyası sürecini resmen başlatmıştı.

Fas daha önce 500 bin doz Sinopharm ve iki parti olarak 6 milyon doz AstraZeneca aşısını teslim almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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