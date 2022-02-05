Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı
AA - Güncel
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5 yaşındaki Rayyan'ı kuyudan çıkarılışı Ambulansa sevk edilerek hastaneye kaldırılması ŞEFŞAVAN - Fas'ta 5 gün önce kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayyan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Fas'ın Chefchaouen kenti yakınlarındaki köyünde oyun oynadığı sırada 32 metre uzunluğundaki dar bir kuyuya düşen 5 yaşındaki Rayan'ı kurtarma çalışmalarında beşinci gününde nihayet müjdeli haber geldi. Küçük çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.