Fas'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı
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Fas'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

27.12.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.12.2020 19:14
Fas'ta 44 düzensiz göçmen yakalandı

Fas'ta yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göç hazırlığındaki 44 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Fas'ta yasa dışı yollarla Akdeniz üzerinden Avrupa'ya göç hazırlığındaki 44 düzensiz göçmenin yakalandığı belirtildi.

Ülkedeki Hes Press haber sitesinin Milli Güvenlik Genel Müdürlüğü raporuna dayandırdığı habere göre, emniyet güçleri Nazor bölgesinde yasa dışı göçe karşı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Marşika Gölü'nü Akdeniz'den ayıran Bukana sahilinin derinliklerinde yasa dışı yollarla göç hazırlığındaki aralarında kadınların da bulunduğu 44 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, çok sayıda şişme bot ve can yeleğine el koyarken, yakalanan düzensiz göçmenler ise haklarında adli işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Fas güvenlik birimleri, 2019 yılında 74 bin, 2020 içinde de 32 bin yasa dışı göç girişimini engellediğini açıklamıştı.

Sahillerinin Avrupa kıtasına yakın olması dolayısıyla Fas, Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin geçiş merkezi konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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