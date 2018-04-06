Fas'ta 3 Yılda 53 Terör Hücresi Çökertildi

Fas'ta istihbarat teşkilatına bağlı terörle mücadele biriminin son 3 yılda düzenlediği operasyonlar sonucu 53 terör hücresinin çökertildiği bildirildi.

Fas'ın resmi istihbarat teşkilatı olarak bilinen Adli Araştırmalar Merkez Ofisi'nin Genel Müdürü Abdulhak el-Hiyam, Marakeş'te düzenlenen "DEAŞ'tan sonra aşırılıkla mücadeledeki zorluklar" başlıklı uluslararası konferansta konuştu.

Hiyam, Fas'ta terörle mücadele kapsamında Mart 2015'ten bu yana 48'i doğrudan DEAŞ'a bağlı 53 terör hücresinin çökertildiğini söyledi.

"DEAŞ bölgedeki en büyük güvenlik tehdidi"

Terör örgütü DEAŞ'ın sadece Suriye ve Irak gibi bölgelerde değil Kuzey Afrika ve Sahra Altı ülkelerinde de etkin olduğunu belirten Hiyam, "Libya'da yönetimin çökmesi, bölgedeki istikrarı hedef alan terör örgütlerinin güçlenmesindeki en önemli etkendir. Her ne kadar DEAŞ Suriye ve Irak'ta bitme noktasına gelse de Kuzey Afrika ülkelerini kapsayan Mağrip bölgesinde güçlenmeye devam etti. DEAŞ bölgedeki en büyük güvenlik tehdidini oluşturuyor." dedi.

Hiyam, ülkesinin bu kapsamdaki çabalarını yoğunlaştırdığını ve bölgedeki terör faaliyetlerinin önüne geçmek için mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Sınırsız Müminler Araştırma Enstitüsü ile Granada Araştırma ve Yüksek Lisans Çalışmaları Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen uluslararası konferans yarın sona erecek.