Fas'ta 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Fas emniyet güçleri, ülkeden Avrupa'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fas emniyet güçleri, ülkeden Avrupa'ya çıkarılmak istenen 27 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirdi.
Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tanger Med Limanı'nda, uluslararası nakliyede kullanılan 3 kamyona yüklenmiş 27 ton 300 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Operasyonda 3 şoför ile 3 yardımcısının gözaltına alındığı belirtilirken, söz konusu kamyonların endüstriyel ekipman taşımak için Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkmaya hazırlandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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