Fas'ta 2020 yılında 74 kişi idam cezasına çarptırıldı
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Fas'ta 2020 yılında 74 kişi idam cezasına çarptırıldı

Fas'ta 2020 yılında 74 kişi idam cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, geçen yıl ülkede ikisi kadın olmak üzere 74 kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Fas Ulusal İnsan Hakları Konseyi, geçen yıl ülkede ikisi kadın olmak üzere 74 kişinin idam cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Konsey Başkanı Emine Buayaş, Fas'ta resmen yürürlükte olan ancak 1993'ten beri uygulanmayan idam cezalarına ilişkin 2020 raporunu açıkladı.

Fas mahkemelerinin geçen yıl 74 kişi hakkında idam cezası verdiğini söyleyen Buayaş, bu kişilerden sadece ikisinin Kraliyet affından yararlandığını ifade etti.

İdama çarptırılanlardan ikisinin kadın olduğunu aktaran Buayaş, biri hakkında nihai hükmün verildiğini, diğerinin dosyasının hala mahkemede beklediğini dile getirdi.

Buayaş, ülkede yıllardır uygulanmasa da yargı sisteminde yer almaya devam eden idam cezasının kaldırılması çağrısı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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