Fas'ta 20 Şubat Hareketinin yıl dönümü dolayısıyla gösteri düzenlendi

Fas'ın pek çok kentinde, "siyasi reform" talebiyle 2011'de kurulan 20 Şubat Hareketinin yıl dönümü münasebetiyle gösteri gerçekleştirildi.

Başkent Rabat'ta onlarca kişi Fas Toplumsal Cephesinin yaptığı çağrı üzerine sokağa indi. Göstericiler, fiyat artışlarını protesto etti, sosyal adalet ve özgürlük sloganları attı.

Kuzeydeki Tanca kentindeki gösterilerde ise Kovid-19 aşı kartı zorunluluğunun kaldırılması talep edildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre Fez ve Vecde ketlerindeki gösterilerde de fiyat artışlarının durdurulması çağrısı yapıldı.

Fas'ta Arap Baharı süreciyle gündeme gelen 20 Şubat Hareketi 2011 yılında sokağa inerek, siyaset, yargı ve anayasa alanında reform talebinde bulunmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 6 Mart 2011'de yaptığı açıklamada halkın isteklerini kabul ettiğini açıklamış, yasama ve yürütme organlarının yetkisi artırılırken yargı bağımsızlaştırılmıştı.

Temmuz 2011'de yeni anayasa kabul edilmiş aynı yılın kasım ayında da erken seçime gidilmişti.