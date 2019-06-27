Fas'ta 2 İskandinav kadını öldüren 3 DEAŞ'lıya idam cezası istendi

Fas Başsavcılığı, Aralık ayında Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen Danimarka vatandaşı Louisa Vesterager Jespersen ve Norveçli Maren Ueland'ı öldürmekle suçlanan 3 DEAŞ'lı terörist için idam cezası istedi.

Fas Başsavcılığı, Aralık ayında Atlas Dağları'nda boyunları kesilerek öldürülen 24 yaşındaki Danimarka vatandaşı Louisa Vesterager Jespersen ve 28 yaşındaki Norveçli Maren Ueland öldürmekle suçlanan 3 kişi için idam cezası istedi. İki genç kadının öldürülmesinin cinayet olduğunun anlaşılmasından sonra düzinelerce kişi gözaltına alınmıştı. Yargılamanın bu aşamasında 3 katil zanlısı için genç kadınların ölümüne direkt etki etki ettikleri gerekçesi ile idam cezası istendi.

Üç ana şüpheli olan Rachid Afatti, Younes Ouaziyad ve Abdessamad Ejjoud, Mayıs ayında düzenlenen duruşma sırasında cinayetleri DEAŞ adına gerçekleştirildiğini itiraf etmişti. - KAZABLANKA

Kaynak: İHA