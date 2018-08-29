Fas'ta 17 Yaşındaki Kız Çocuğuna 2 Ay Boyunca Cinsel İstismarda Bulunan 12 Kişi Gözaltında

Haziran'da kaçırılan Khadija adlı kadın, geçen hafta televizyona çıkıp başından geçenleri anlatmış, vücudundaki yara izleri, sigara yanıkları ve dövmeleri göstererek "Hayatımı mahvettiler. Onları asla affetmeyeceğim" demişti. Olay ülkede büyük öfkeye neden olmuştu.

AFP ajansı, gözaltına alınan kişilerin yaşlarının 18 ile 27 arasında değiştiğini duyurdu.

?Zanlılar hakkında, tecavüz, işkence, adam kaçırma, ölümle tehdit ve çete oluşturmak suçlarından dava açılabileceği belirtiliyor.

Khadija televizyon programında "Birkaç kez kaçmaya çalıştım. Ama beni yakalayıp dövdüler. İşkence ettiler. Aç ve susuz bıraktılar. Banyo yapmama bile izin vermediler" dedi.