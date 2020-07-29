Fas'ta 1446 mahkuma kraliyet affı
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Fas'ta 1446 mahkuma kraliyet affı

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 21'inci yıl dönümü (Taç Giyme Bayramı) dolayısıyla aralarında Rif Hareketi üyelerinin de bulunduğu 1446 mahkuma af kararı çıkardı.

Fas'ta 1446 mahkuma kraliyet affı
29.07.2020 22:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:42

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 21'inci yıl dönümü (Taç Giyme Bayramı) dolayısıyla aralarında Rif Hareketi üyelerinin de bulunduğu 1446 mahkuma af kararı çıkardı.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, af kapsamına girenlerin 1267'sinin fiilen cezaevinde bulunan, 179'unun ise hapis kararı verilen ancak itiraz nedeniyle cezası kesinleşmeyen kişilerden oluştuğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

Rif Hareketi mahkumlarının yakınlarından af kapsamına giren hareket üyelerinin sayısıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, Faslı aktivistler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda affın Rif Hareketi üyelerinden 20 kişiyi kapsadığını belirtti.

Fas'ta onlarca aktivist, 24 Mart'ta Kral 6. Muhammed'e, tutuklu bulunan tüm Rif Hareketi aktivistleri ve gazeteciler için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "kapsamlı af" çıkarması çağrısında bulunmuştu.

Rif Hareketi

Fas'ın kuzeyindeki Rif bölgesinde, 20 Ekim 2016'da genç bir balık satıcısının çöp kamyonu tarafından ezilerek öldürülmesinden sonra gösteriler başlamıştı.

İsmini gösterilerin başladığı bölgeden alan Rif Hareketi, Ekim 2016'dan 2017'nin ortalarına kadar hükümetin bölgenin kalkınması için söz verdiği projeleri hayata geçirmemesi gerekçesiyle gösteriler düzenlemiş, o dönem birçok gösterici gözaltına alınmıştı.

Kazablanka İstinaf Mahkemesi 5 Nisan'da, 2016-2017 yıllarındaki gösterileri organize etmek suçlamasıyla Rif Hareketi yöneticilerinden Nasır ez-Zefzafi hakkında daha önce verilen 20 yıl hapis cezasını onamıştı.

Kaynak: AA

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