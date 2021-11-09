Fas'ta "14. Uluslararası Sela Kadın Filmleri Festivali" başladı - Haberler
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Fas'ta "14. Uluslararası Sela Kadın Filmleri Festivali" başladı

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Fas'ta

Fas'ın ev sahipliği yaptığı "14. Uluslararası Sela Kadın Filmleri Festivali" başladı.

Fas'ın ev sahipliği yaptığı "14. Uluslararası Sela Kadın Filmleri Festivali" başladı.

Festival Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sela kentinde dün akşam saatlerinde başlayan festivalde 10 uzun metrajlı film ve 5 belgeselin yarışacağı belirtildi.

Türkiye'den Azra Deniz Okyay'ın yönetmenliğini yaptığı Hayaletler filminin de yer alacağı festivale, Fas, Haiti, Benin, Fransa, Lübnan, Belçika, Kosta Rika, İsviçre, Hırvatistan, Çin, Ermenistan ve Kanada gibi 19 ülke katılıyor.

Buregreg Derneği tarafından organize edilen festival, Fas Kültür Bakanlığı tarafından da destekleniyor.

Fas ve İsviçre arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 100. yıl dönümü dolayısıyla İsviçre sineması, festivalin onur konuğu olarak ağırlanıyor.

Festivalin, 13 Kasım'a kadar devam etmesi bekleniyor.

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri
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