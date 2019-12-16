Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor?
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre Fas Sultanı Muley İsmail, tarihte en fazla çocuğu olan baba ünvanına sahip. İsmail'in çocuklarının sayısının 867 olduğu belirtiliyor; bu rakamın 1171 olduğu da iddia ediliyor. Bilim insanları bu rekorun gerçekleşme ihtimalini araştırdı.
16.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:33
Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Fas Sultanı Muley İsmail, tarihte en fazla çocuğu olan baba ünvanına sahip. İsmail'in çocuklarının sayısının 867 olduğu belirtiliyor; bu rakamın 1171 olduğu da iddia ediliyor.
Bilim insanları bu rekorun gerçekleşme ihtimalini araştırdı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com