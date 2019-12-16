Fas Sultanı Muley İsmail'in 1000 çocuğu var mıydı? Bilim insanları ne diyor?

16.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:33

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, Fas Sultanı Muley İsmail, tarihte en fazla çocuğu olan baba ünvanına sahip. İsmail'in çocuklarının sayısının 867 olduğu belirtiliyor; bu rakamın 1171 olduğu da iddia ediliyor.



Bilim insanları bu rekorun gerçekleşme ihtimalini araştırdı. Euronews.com'da Görüntüle