Fas sınırından İspanya'ya 491 düzensiz göçmen girdi

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentinde, 491 düzensiz göçmenin Fas'tan İspanya tarafına geçtiği bildirildi.

Melilla Valisi Sabrina Moh tarafından basına yapılan açıklamada, yaklaşık 2 bin 500 kişilik düzensiz göçmen grubunun sınır hattına geldiği ve bunlardan 491'inin kente girdiği belirtildi.

Güney Sahra ülkelerinden gelen ve sınırdaki iki aşamalı 6 metrelik tel örgüleri aşmaya çalışan düzensiz göçmenlerin güvenlik güçlerine taş ve kesici aletlerle karşı koymaya çalıştığı, olaylar sırasında göçmenlerden 20, polisten de 16 kişinin hafif yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Melilla'daki Fas-İspanya sınırından düzensiz göçmen geçişi sıkça görülüyor.