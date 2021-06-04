Fas, "Sesini Yükselt" filmiyle Cannes Film Festivali'ne gidiyor
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Fas, "Sesini Yükselt" filmiyle Cannes Film Festivali'ne gidiyor

Fas, 'Sesini Yükselt' filmiyle Cannes Film Festivali'ne gidiyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Kültür Sanat

Yönetmen Nebil Ayuş, "Sesini Yükselt" filmiyle 74. Cannes Film Festivali'nde Fas'ı temsil edecek.

Yönetmen Nebil Ayuş, "Sesini Yükselt" filmiyle 74. Cannes Film Festivali'nde Fas'ı temsil edecek.

Fas Sinema Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Sesini Yükselt" filmi, 6-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek festivalin resmi bölümüne katılmak üzere seçildi. Bunun Fas ulusal sinema tarihinde bir ilk olduğu ifade edildi.

Fas filmleri daha önce Cannes Film Festivali kapsamındaki "Eleştirmenler Haftası" ve "Yönetmenler Haftası" bölümlerine katılmıştı.

Film, Fas'ın kuzeyinde yer alan Kazablanka kentindeki Sidi Mümin Mahallesi'nde hip hop müziği üzerinde geçen bir özgürlük hikayesini anlatıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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