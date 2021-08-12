Fas Sağlık Bakanlığı yetkilisi Said Afif, Kovid-19 aşısı üretimini ülkesi için dönüm noktası olarak niteledi Açıklaması

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Aşı Komitesinden Said Afif, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretiminin Fas'ın ilaç endüstrisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Aşı Komitesinden Said Afif, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üretiminin Fas'ın ilaç endüstrisi için bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Fas Tıp Bilimleri Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Afif, 5 Temmuz'da Çin'le imzalanan, Kovid-19 ve diğer bazı hastalıklara karşı aşıların Fas'ta üretilmesini kapsayan anlaşma ve salgınla ilgili gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Fas'ın 1980'li yıllara dayanan aşı kampanyası deneyiminin faydalarını bugünlerde bir kez daha gördüklerini belirten Afif, Afrika kıtasında en fazla aşılama yapılan ülkenin Fas olduğunu aktardı.

Afif, "Afrika'da aşılanan her üç kişiden biri Faslı. Aşı üretim projesi, Fas'ın salgınla mücadele sırasında elde ettiği başarıları pekiştiriyor. Aşı üretimi, Fas'ın ilaç endüstrisi tarihi için bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

Yüksek niteliklere sahip bir ilaç sanayisine sahip olduklarını kaydeden Afif, ilaç ihtiyaçlarının yüzde 60'ını da kendi laboratuvarlarında ürettiklerini dile getirdi.

Faslı yetkili, "Ülkede salgın karşısında yürütülen mücadeleye katkı sağlayan ve virüse yakalanan hastaların tedavisi için onaylanmış protokolde kullanılan temel ilaçları tedarik edebilen ulusal ilaç sektörüyle gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Fas'ın Kovid-19 aşısının klinik denemelerine katılan dünyadaki 10 ülke arasında yer aldığına dikkati çeken Afif, bunun aşı üretimi konusunda ülkedeki kapsamlı laboratuvarlara yönelik güveni artırdığını ifade etti.

Salgın önlemlerinin ciddiye alınması çağrısı

Genel anlamda yetkililerin salgın konusunda kontrollü olduğunu belirten Afif, vatandaşların önlemlere yeterince uymamasından şikayet etti.

Afif, "Ülkedeki salgın durumu kontrol altında ancak vatandaşların rahat tavırları nedeniyle endişeliyiz. Bazı vatandaşlar ihmalkar davranıyor ve yetkililer tarafından belirlenen önleyici tedbirlere riayet etmiyor." dedi.

Vaka sayılarındaki artış ile Hindistan ve İngiltere mutasyonları karşısında dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Afif, ihmalkarlıktan ve eylemsizlikten kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Afif, virüsle mücadelede aşılanma ve önlemlerle dikkat edilmesi gerektiğini belirterek bu konuda üçüncü bir yol olmadığının altını çizdi.

Toplumsal bağışıklığın oluşturulmasını hedeflediklerini söyleyen Afif, "Aşı kampanyasının başarılı şekilde ilerlediği göz önüne alındığında salgın konusunda bu yıl sonuna kadar sürü bağışıklığına ulaşmayı umuyoruz." diye konuştu.

Fas aşı üretimi için Çin'le anlaştı

Fas yönetimi, 5 Temmuz'da Kovid-19 ve diğer bazı hastalıklara karşı aşıların ülkede üretilmesine yönelik Çin ile çeşitli anlaşmalar imzaladı.

Taraflar, ilk aşamada Fas'ta aylık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesini planlıyor. Fas'ın bu anlaşmalar kapsamında yeterliliğini artırarak Kovid-19 ve diğer aşıların üretimini hedeflediği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup