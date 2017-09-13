Fas Prensinin Tunus'tan Sınır Dışı Edilmesi

Tunus Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid Es-Sibsi'nin, Tunus'a bir konferans için gelen 53 yaşındaki Fas Prensi Hişam el-Alevi'nin sınır dışı edilmesinden rahatsızlık duyduğu bildirildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Saide el-Karaş, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, "Tunus Cumhurbaşkanı El-Bacı Kaid Es-Sibsi, Fas Prensi Hişam el-Alevi'nin, ülkeden sınır dışı edilmesinden rahatsızlık duymuştur." ifadesine yer verildi.



Fas'ta krallık politikalarını eleştirmesiyle tanınan Prens Hişam el-Alevi, bölge basınında çıkan haberlere göre, bir konferansa konuşmacı olarak katılmak için geldiği Tunus'tan sınır dışı edildi. Tunus makamları ve İçişleri Bakanlığı ise söz konusu olaya ilişkin sessizliğini koruyor.



Tunus Akademisyenler Sendikası, Tunus İnsan Hakları Savunma Derneği, Tunus İşkence ile Mücadele Derneğinin de aralarında bulunduğu 12 sivil toplum kuruluşu (STK), yayınladıkları ortak açıklama ile Alevi'nin herhangi bir gerekçe gösterilmeden hafta sonu Tunus'ta sınır dışı edilmesinin arkasındaki "gerçek nedenleri" hükümetin açıklamasını istemişti.



France 24 televizyon kanalına konuşan Alevi ise Tunus makamlarından bu karara ilişkin bir açıklama beklediğini belirterek, "Bu iş Tunus'taki eski rejim kalıntılarının işidir. Bu yapılanlarla dünyada bir özgürlük örneği sergileyen Tunus halkının yaptıklarını ayrı tutarım." demişti. Alevi, Tunus polisinin kendisini kaldığı otelden alıp Tunus havalimanına getirdiğini ve "nazik bir şekilde ülkeden çıkardıklarını" kaydetmişti.



Fas Kralı 6. Muhammed'in amcasının oğlu olan Prens Hişam el-Alevi, Harvard Üniversitesinde araştırmacı olarak görev yapıyor.