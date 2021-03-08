Fas Partileri Yurtdışı Temsilciler Koordinasyonu, gurbetçilerin parlamentoda temsil edilmesini istiyor
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Fas Partileri Yurtdışı Temsilciler Koordinasyonu, gurbetçilerin parlamentoda temsil edilmesini istiyor

08.03.2021 06:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 06:56
Fas Partileri Yurtdışı Temsilciler Koordinasyonu, gurbetçilerin parlamentoda temsil edilmesini istiyor

Fas Partileri Yurtdışı Temsilciler Koordinasyonu, Kral 6. Muhammed'e yurt dışında yaşayan vatandaşların parlamentoda temsil edilmesi için müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

Fas Partileri Yurtdışı Temsilciler Koordinasyonu, Kral 6. Muhammed'e yurt dışında yaşayan vatandaşların parlamentoda temsil edilmesi için müdahalede bulunması çağrısı yaptı.

Ülkedeki 8 siyasi partinin ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada koordinasyon, 5 Mart'ta parlamentoya sunulan yurt dışı vatandaşları temsil edilmesi teklifine ilişkin yasanın reddedilmesini kabul etmediklerini duyurdu.

Açıklamada, kanun teklifinin reddedilmesinin anayasa hükümlerine ve Kraliyetin talimatlarına aykırı olduğu hatırlatılarak, Kral 6. Muhammed'ten müdahalede bulunması istendi.

Yurt dışında yaşayan Fas vatandaşlarının parlamentoda temsil edilmesine imkan tanımayı reddetmenin hükümet, parlamento grupları ve siyasi parti genel sekreterleri tarafından siyasi ve ahlaki bağlılığın inkar edilmesi anlamına geldiği vurgulandı.

Yurtdışında Yaşayan Faslıların İşleri ve Göç Bakanlığı'nın verilerine göre, yüzde 80'i Avrupa'da olmak üzere 5 milyona yakın Faslı, dünyanın 100'den fazla ülkesinde yaşamını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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