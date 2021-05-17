Fas Parlamentosunda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
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Fas Parlamentosunda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı

Fas Parlamentosunda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas Parlamentosunun birinci kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde (TM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanarak, uluslararası toplum konuyla ilgili sorumluluk almaya çağrıldı.

Fas Parlamentosunun birinci kanadı olan Temsilciler Meclisi'nde (TM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kınanarak, uluslararası toplum konuyla ilgili sorumluluk almaya çağrıldı.

Oturumun açılış konuşmasında Gazze olaylarına değinen Parlamento Birinci Başkan Yardımcısı Süleyman el-Umrani, İslami ve Arap dayanışmasının gerektirdiği üzere siyasi, insani, milli, dini ve ahlaki olarak oturumun bir kısmını Filistin halkı ile dayanışma içinde olduklarını göstermek için ayırdığını ifade etti.

Filistin halkının işgalci İsrail askerleri tarafından maruz bırakıldıkları saldırıları hatırlatmak gerektiğini belirten Umrani, "Kadın, çocuk ve yaşlılar da olmak üzere bölgedeki herkes işgal askerlerinin saldırılarına maruz kaldı." ifadelerini kullandı.

Umrani konuşmasında, "Tüm bunlar sadece Filistinliler daha fazla askeri güç, baskı ve zorbalığı kabul etmedikleri için yaşandı." dedi.

Faslı milletvekili İsrail'in Rabat İletişim Ofisinin kapatılması çağrısı yaptı

Oturumda söz alan iktidarın büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Milletvekili Muhammed Hamdavi, Gazze'ye yapılan saldırıların karşılığında İsrail'in Rabat İletişim Ofisinin kapatılması çağrısında bulundu.

Hamdavi, "Fas'ın 2002'de yaptığı gibi İsrail'in Rabat İletişim Ofisinin yeniden kapatılmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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