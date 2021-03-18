Fas, Oxford-AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edecek
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Fas, Oxford-AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edecek

18.03.2021 04:27 | Son Güncelleme: 18.03.2021 04:31
Fas, Oxford-AstraZeneca aşısını kullanmaya devam edecek

Fas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edileceği bildirildi.

Fas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'de üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımına devam edileceği bildirildi.

Ulusal İlaç İstişare Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, aşının, kullananlar üzerinde pıhtılaşma riskine dair yan etkilerinin değerlendirildiği belirtildi.

Komisyon üyelerinin, aşının faydalarının, taşıdığı riskten çok daha fazla olduğunu vurguladıkları ifade edildi.

Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'nın da aralarında olduğu birçok Avrupa ülkesi, olası yan etkileri nedeniyle AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurmuş, Kazakistan da aşının tedarikine ilişkin görüşmeleri askıya almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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