Fas Meclis Başkanı Maliki, İspanya'nın halen "Haçlı Seferleri döneminde" yaşadığını belirtti

Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki, İspanya'nın 21. yüzyılda değil Haçlı Seferleri döneminde yaşadığını söyledi.

Fas Meclis Başkanı Habib el-Maliki, İspanya'nın 21. yüzyılda değil Haçlı Seferleri döneminde yaşadığını söyledi.

Meclisin yasama dönemi sonu münasebetiyle basına açıklamada bulunan Maliki, iki ülke arasında Batı Sahra meselesiyle patlak veren diplomatik krizi değerlendirdi.

İspanya'nın güneyindeki birçok kentin halen turizm aracılığıyla İslam-Arap medeniyet mirasından beslendiğini söyleyen Maliki, "İspanya, Fas karşısında medeniyet kompleksi yaşıyor ve bunu hala hazmedemedi. Ne yazık ki İspanya 21. yüzyılda değil hala Haçlı Seferleri döneminde yaşıyor." dedi.

İspanya'nın, ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi ülkeye kabul ederek sergilediği provokatif tutumunun bu kompleksten kaynaklandığını dile getiren Maliki, bu durum nedeniyle krizin aşılamadığını ve iki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve dostluğun yeniden tesis edilemediğini söyledi.

Maliki, Fas'ın, Gali'nin İspanya'ya kabul edilmesi konusunda net bir tutum sergilediğini ve ülkenin toprak bütünlüğü söz konusu olduğunda bu tutumun sonuna kadar devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Polisario Cephesi lideri Gali'nin İspanya'ya gelişi ve ardından Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akınıyla daha da derinleşmişti.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihlerinde çoğu reşit olmayan 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu