Fas, Libyalı taraflar arasındaki her türlü diyalog olanağını destekliyor
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Fas, Libyalı taraflar arasındaki her türlü diyalog olanağını destekliyor

Fas, Libyalı taraflar arasındaki her türlü diyalog olanağını destekliyor
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Fas yönetimi, Libya'da barış ve istikrarın tesisi için Libyalı siyasi çevreler arasındaki tüm diyalog olanaklarını desteklediğini belirtti.

Fas yönetimi, Libya'da barış ve istikrarın tesisi için Libyalı siyasi çevreler arasındaki tüm diyalog olanaklarını desteklediğini belirtti.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Libya Meclis Başkanı Akile Salih ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile başkent Rabat'ta bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Fas'ın Libya konusunda ev sahipliği yaptığı toplantıların, Libya krizinin çözümüne katkı sağlamak için Kral 6. Muhammed'in talimatı doğrultusunda yürütülen çalışmaların bir parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Fas'ın, ülkede barış ve istikrarın tesisi için Libyalı siyasi taraflar arasında her türlü diyalog ve iletişim olanağını desteklediği vurgulandı.

Salih ve Mişri, devlet içinde üst düzey makamlara gelecek kişilerin belirlenmesi ve anayasal temel üzerinde anlaşmak için 3 Haziran'da Fas'a gelmişti. Fas, daha önce de Libyalı taraflar arasında yürütülen diyalog toplantılarına ev sahipliği yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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