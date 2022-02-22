Fas: Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şeyin ülkedeki kurumsal boşluklar olduğunu belirtti.

Burita, Fas'a resmi ziyaret gerçekleştiren Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas Dışişleri Bakanı, Maltalı mevkidaşıyla görüşmesinde iki ülke arasında farklı sektörlerdeki iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra daha önce ülkesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yaptığı Libya meselesini değerlendirdiklerini söyledi.

Libya'daki kurumların görevlerine normal akışında devam etmesi gerektiğini vurgulayan Burita, ülkesinin Libya'nın işlerine ya da kurumların kararlarına müdahale etmediğini, ülkede istikrarın yeniden sağlanmasını önemsediğini aktardı.

Burita, seçimlerin Libya'da istikrarı güçlendirmek adına bir başlangıç ??noktası olması gerektiğine dikkati çekti.

"Libya'ya zarar verebilecek en tehlikeli şey kurumsal boşluklardır." diyen Burita, taraflara görüşme zemini oluşturması için Fas'ın kapılarının Libyalı gruplara daha önce olduğu gibi yine açık olduğunu kaydetti.

Libya-Fas arasında yakında istişare görüşmelerinin yapılacağına işaret eden Burita, ülkesinin, özellikle Akdeniz bölgesindeki ortak problemler gölgesinde iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesini isteğini dile getirdi.

Libyalı tarafların Fas'taki diyalog görüşmeleri

Fas, 2020 ve 2021'de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisini temsilen bir araya gelen 13+13 Komitesinin diyalog görüşmelerine ev sahipliği yapmıştı.

Sonuncusu Ocak 2021'de Fas'ın Buznika kentinde gerçekleşen görüşmelerde ülkedeki bazı üst düzey kurumların yöneticilerinin seçimine ilişkin kriterlerin çoğu üzerinde anlaşma sağlandığı duyurulmuştu.

Fas ayrıca Eylül 2021'de de Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Temsilciler Meclisi heyetleri arasında seçim yasasına ilişkin toplantıya ev sahipliği yapmıştı.

Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilen seçimler, Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle planlanan tarihte yapılamamıştı.