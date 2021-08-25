Fas: Libya'ya seçim hazırlıklarında karşılaştığı zorlukları aşması için destek vermeyi sürdüreceğiz
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Fas: Libya'ya seçim hazırlıklarında karşılaştığı zorlukları aşması için destek vermeyi sürdüreceğiz

Fas: Libya'ya seçim hazırlıklarında karşılaştığı zorlukları aşması için destek vermeyi sürdüreceğiz
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile Rabat'ta bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi ile Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Burita, Libya'daki seçim hazırlıklarının önünde özellikle "askeri ve güvenlik" alanlarında zorluklar bulunduğunu söyledi.

Burita, Fas'ın bu engellerin aşılması için samimi şekilde Libya'ya destek verdiğini söyleyerek, "Libya zorlukların üstesinden gelmek için her zaman Fas'a güvenebilir." dedi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi ise Fas'ın Libya'daki tarafları yakınlaştırmak için her zaman çaba sarf ettiğini belirterek, Rabat yönetimine Libya'daki uzlaşı sürecine verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Lafi ayrıca, gelecek haftalarda iki ülke iş insanlarını bir araya getirecek bir forum düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Libya'da siyasi diyalog süreci

BM öncülüğünde Libya krizine siyasi çözüm için başlatılan Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) Kasım 2020'deki ilk toplantısı sonucunda 24 Aralık'ta seçimlere gidilmesi kararı çıkmıştı.

LSDF üyelerinin 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda da yıl sonunda gerçekleştirilmesi planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi'nden bu yana iç savaş ve siyasi krizlere sürüklenen Libya'da, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Fransa'nın desteklediği darbeci Halife Hafter milislerinin ülkenin doğusunu kontrol etmesi nedeniyle istikrar ve güvenlik sağlanamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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Fas: Libya'ya seçim hazırlıklarında karşılaştığı zorlukları aşması için destek vermeyi sürdüreceğiz - Haberler
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