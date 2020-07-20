Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 3, Libya ve Lübnan'da birer kişi yaşamını yitirirken, Lübnan'daki salgında ilk kez bir doktor hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 3, Libya ve Lübnan'da birer kişi yaşamını yitirirken, Lübnan'daki salgında ilk kez bir doktor hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 326 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Şu ana kadarki can kaybının 276'ya, vaka sayısının 17 bin 562'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, 15 bin 132 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, 40 yeni vaka kaydedildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 49'a, vaka sayısının 1980'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 441 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin vefat ettiği, 46 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, virüs nedeniyle toplam can kaybının 41'e, vaka sayısının 2 bin 100'e çıktığı, iyileşen kişi sayısının ise 1562 olduğu kaydedildi.

Öte yandan Lübnan resmi ajansında yer alan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ilk kez bir doktor hayatını kaybetti.

Kaynak: AA