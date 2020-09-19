Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Fas'ta 1795'e, Libya'da 436'ya, Lübnan'da 286'ya yükseldi.

Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
19.09.2020 22:49 | Son Güncelleme: 19.09.2020 22:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle can kayıpları Fas'ta 1795'e, Libya'da 436'ya, Lübnan'da 286'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 40 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 552 kişide virüs tespit edildiği ve 2 bin 318 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 1795'e, toplam vaka sayısının ise 99 bin 816'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan toplam hasta sayısının 79 bin 8 olduğu ifade edildi.

Libya

Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 8 kişinin daha hayatını kaybettiği, 796 yeni vaka tespit edildiği ve 472 kişinin iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 436'ya, vaka sayısının 27 bin 234'e, iyileşen sayısının da 14 bin 679'a yükseldiği aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 5 kişi daha vefat etti ve 779 yeni vaka tespit edildi.

Böylece Kovid-19 kaynaklı can kaybı 286'ya, vaka sayısı 28 bin 297'ye yükselirken, 11 bin 188 kişi sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

AA Editörü - Zeynep Hilal Karyağdı
Zeynep Hilal Karyağdı
AA Editörü
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