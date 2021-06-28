Fas: Libya davasını desteklemekte kararlıyız
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Fas: Libya davasını desteklemekte kararlıyız

Fas: Libya davasını desteklemekte kararlıyız
Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Rabat'ta görüştü.

Fas Başbakanı Saadeddin el-Osmani resmi temaslarda bulunmak üzere Fas'a gelen Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile Rabat'ta görüştü.

Fas Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Osmani, mevkidaşı Dibeybe'ye 24 Aralık'ta gerçekleştirilecek seçimlerin başarıyla sonuçlanması için Libya davasını desteklemekte kararlı olduklarını iletti.

Görüşmede Libya seçimlerinin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Osmani, Fas'ın Libya sorununun çözümü için ülkenin egemenliği çerçevesinde bulunacak her çözüme destek verme konusundaki kararlılığını sürdüreceğini vurguladı.

Dibeybe'nin de Osmani'ye Kral 6. Muhammed'in Libya sorununun çözümü için ülkenin lehine yaptığı bütün çabalardan dolayı teşekkürlerini ilettiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca tarafların iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi için uygun koşulların oluşturulması noktasında fikir birliğinde olduğu bildirildi.

Libya Başbakanı Dibeybe, iki gün sürecek resmi ziyareti kapsamında dün Rabat'a gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebu Bekir Aşkın

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