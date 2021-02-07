Fas: Libya'da geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz
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Fas: Libya'da geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

07.02.2021 20:17 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:20
Fas: Libya'da geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Fas yönetimi, Libya'yı genel seçimlere götürecek geçici yönetimin belirlemesini memnuniyetle karşıladı.

Fas yönetimi, Libya'yı genel seçimlere götürecek geçici yönetimin belirlemesini memnuniyetle karşıladı.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 34. Afrika Birliği Zirvesi vesilesiyle başkent Rabat'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya'da oluşturulan yeni yürütme otoritesinin halkın beklentilerine karşılık vereceğine inandığını belirtti.

"Fas, kardeş ülke Libya'daki geçici yürütme otoritesinin seçilmesini memnuniyetle karşılıyor." diyen Burita, atılan adımın Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimler öncesi büyük bir gelişme olduğunu vurguladı.

Burita ayrıca sürecin, ülkede istikrarın ve birliğin tekrar sağlanmasına destek vereceğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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