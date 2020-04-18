Fas, Kuveyt ve Katar'da Kovid-19 sebebiyle can kayıpları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 137'ye, Kuveyt'te 6'ya, Katar'da ise 8'e yükselirken, Lübnan'da da vaka sayısı 672'ye çıktı.

Fas Sağlık Bakanlığının Kovid-19'la ilgili internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 137'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 106 kişide daha Kovid-19 teşhis edildiği ve toplam vaka sayısının 2 bin 670 olduğu ifade edilen açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının ise 298'e ulaştığı kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da bir kişinin daha Kovid-19 sebebiyle öldüğünü ve ülkedeki toplam can kaybının 6'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede 93 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1751 olduğu aktarılan açıklamada ayrıca iyileşen hasta sayısının ise 280'e yükseldiği ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 sebebiyle yeni bir ölümün gerçekleştiği ve böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybının 8'e yükseldiği belirtildi.

Son 24 saatte 345 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 8'e çıktığı aktarılan açıklamada, tedavilerinin ardından iyileşen hasta sayısının ise 510'a yükseldiği kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 4 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısının 672 çıktığını açıkladı.

Kaynak: AA