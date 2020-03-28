Fas, Kuveyt, Umman ve Filistin'de koronavirüs vakaları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Fas'ta 358, Kuveyt'te 235, Umman'da 152, Filistin'de ise 97'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı Fas'ta 358, Kuveyt'te 235, Umman'da 152, Filistin'de ise 97'ye yükseldi.

Fas'ta koronavirüsle ilgili verilerin yayınlandığı internet sitesindeki açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 358'e yükseldiği belirtildi.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısının 23 olduğu aktarılan açıklamada, virüse yakalananlardan 11'inin ise iyileştiği ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Abdullah es-Sened de gazetecilere yaptığı açıklamada, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 235'e yükseldiğini aktardı.

Sened, virüse yakalananlardan 7'sinin daha iyileştiğini ve iyileşenlerin toplam sayısının 64'e yükseldiğini kaydetti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 21 kişide daha virüs tespit edilen ülkede Kovid-19 vaka sayısının 152'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, virüse yakalananlardan 23'ünün iyileştiği aktarıldı.

Filistin

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Milhim de yaptığı açıklamada, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 97'ye yükseldiği belirtildi.

Kaynak: AA