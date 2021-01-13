Fas Kraliyet Hava Yolları, Batı Sahra ile Paris arasında tarifeli seferlerin başlatılacağını açıkladı
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Fas Kraliyet Hava Yolları, Batı Sahra ile Paris arasında tarifeli seferlerin başlatılacağını açıkladı

13.01.2021 22:23 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:26
Fas Kraliyet Hava Yolları, Batı Sahra ile Paris arasında tarifeli seferlerin başlatılacağını açıkladı

Fas Kraliyet Hava Yolları, Fas Ulusal Turizm Ofisi ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda Batı Sahra'nın ed-Dahla kenti ile Paris arasında tarifeli uçuşların başlatılacağını duyurdu.

Fas Kraliyet Hava Yolları, Fas Ulusal Turizm Ofisi ile ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda Batı Sahra'nın ed-Dahla kenti ile Paris arasında tarifeli uçuşların başlatılacağını duyurdu.

Fas Kraliyet Havayolları tarafından yapılan yazılı açıklamada, 12 Şubat 2021 tarihinde başlatılması planlanan Paris seferlerinin, Batı Sahra'dan Avrupa Kıtasına yapılan ilk direkt uçuşlar olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, başlangıçta seferlerin salı ve cuma olmak üzere haftada iki gün olacağı, uçuşun 4 saat 30 dakika süreceği bildirildi.

Son dönemde bazı ülkelerin konsolosluk açtığı Dahla, diplomatik olarak önem kazanan bir kent haline gelmişti.

ABD, 10 Aralık 2020'de yaptığı açıklamayla Batı Sahra'da Fas egemenliğini tanıdığını ve en kısa süre içerisinde Dahla'da konsolosluk açacağını duyurmuştu.

Dahla ve el-Uyun Batı Sahra bölgesinin en büyük iki kenti olarak biliniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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