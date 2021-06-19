Fas Kralı, ülkesinde bulunan Hamas heyeti onuruna akşam yemeği verdi

Fas Kralı 6. Muhammed'in, resmi temaslar kapsamında ülkesinde bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyetin onuruna akşam yemeği verdiği bildirildi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in, resmi temaslar kapsamında ülkesinde bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Filistinli heyetin onuruna akşam yemeği verdiği bildirildi.

Fas resmi televizyon kanalı El-Ule'nin haberine göre, Kral 6. Muhammed'in başkent Rabat'taki Ez-Ziyafe Sarayı'nda verdiği yemeğe Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, Fas siyasi partileri ve sendika temsilcilerinden çok sayıda kişi de katıldı.

Hamas lideri Heniyye, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere 15 Haziran'da geldiği Fas'ta Başbakan Osmani ve Meclis Başkanı Habib el-Maliki tarafından kabul edilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 10 Mayıs'ta başlayıp, 11 gün süren saldırılarının ardından Hamas lideri Heniyye, Rabat'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz