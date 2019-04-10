Fas Kralı, Suudi Arabistan Veliaht Prens'e İş Birliği Mesajı Yolladı

Fas Kralı 6. Muhammed, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ikili iş birliğini ele alan mesaj yolladı.

Fas resmi ajansı MAP'te yer alan habere göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı kabul etti.

Burita'nın Veliaht Prense, Kral 6. Muhammed'in iki ülke arasındaki ilişkileri ele alan mesajını ilettiği aktarıldı.

Mesajın ayrıca bölgesel gelişmeleri ele aldığı ifade edilirken, içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Fas ile Suudi Arabistan arasında bir süredir soğuk rüzgarlar esiyor.

Fas'ın Körfez krizinde tarafsız kalmayı tercih ederek arabuluculuk teklifi yapması, Katar'a gıda yardımı göndermesi, Kral 6. Muhammed'in Doha ziyareti gibi konular, iki ülke arasındaki ilişkilerin soğukluğuna işaret ediyordu.

Buna karşılık Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 22 Kasım'da çıktığı ilk yurt dışı turu kapsamında, çevre ülkeleri ziyaret etmesine rağmen Fas'a gitmemesi ve ardından patlak veren Batı Sahra sorunu ilişkilerde bardağı taşıran son damla oldu.

Son olarak Fas Dışişleri Bakanı Burita'nın "Körfez ülkeleriyle koordinasyonun iki tarafın da isteğiyle olması gerektiği" yönündeki açıklamaları, Suudi Arabistan ile krizin kapıda olduğu şeklinde yorumlara neden olmuştu.

Burita, 29 Mart'ta yaptığı açıklamada, Körfez ülkeleriyle özellikle de Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile koordinasyonun tek tarafın talebiyle değil iki tarafın da isteğiyle olması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA