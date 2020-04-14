Fas Kralı'ndan Afrika ülkelerine, Kovid-19'u takip için operasyonel çerçeve önerisi
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Fildişi Sahili, Afrika, Fas, Güncel

Fas Kralı'ndan Afrika ülkelerine, Kovid-19'u takip için operasyonel çerçeve önerisi

Fas Kralı 6. Muhammed, Afrika ülkeleri başkanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ve tecrübelerin paylaşımı amacıyla operasyonel çerçeve oluşturma önerisinde bulundu.

14.04.2020 06:06 | Son Güncelleme: 14.04.2020 06:06
Fas Kralı'ndan Afrika ülkelerine, Kovid-19'u takip için operasyonel çerçeve önerisi

Fas Kralı 6. Muhammed, Afrika ülkeleri başkanlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için alınan tedbirlerin ve tecrübelerin paylaşımı amacıyla operasyonel çerçeve oluşturma önerisinde bulundu.

Fas Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Dramane Ouattara ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Kovid-19 salgınının Afrika Kıtası'ndaki tehlikeli ilerleyişi ele alındı.

Açıklamada, Fas Kralı'nın, Afrika ülkelerinin, salgına yönelik aldığı tedbirleri takip etmek, bunun sağlık, ekonomi ve toplum üzerindeki etkileriyle mücadeledeki deneyimleri paylaşmak için operasyonel bir çerçeve oluşturma teklifinde bulunduğu belirtildi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, kara kıtada Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 700'e yükseldi.

Kaynak: AA

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