Fas Kralı, Libya'nın geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için ülke yönetimine desteğini açıkladı

Fas Kralı 6. Abdullah, Libya'daki geçiş döneminin başarıyla tamamlanması için ülkenin yeni yürütme otoritesine verdiği desteği teyit etti.

Fas Kralı 6. Abdullah, Libya'daki geçiş döneminin başarıyla tamamlanması için ülkenin yeni yürütme otoritesine verdiği desteği teyit etti.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Kral 6. Abdullah'ın Konsey Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'ye telgraf gönderdiği duyuruldu.

Fas Kralı gönderdiği telgrafta, ülkesinin Libya ile çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiğini belirterek, Konsey Başkanı Menfi'yi Libya'daki bu önemli geçiş aşamasında ülkesine ettiği hizmetten ötürü kutladı.

6. Abdullah, Libya'nın geçiş dönemini başarılı bir şekilde tamamlaması yolunda karşılaştığı güçlükleri aşması için ülkesinin tüm çabasıyla destek olduğunu ifade etti.

Dün Faslı bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, Faslı bir heyetin ikili ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlandığını söylemişti.

Ülkedeki krize çözüm için BM öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda kurulan yeni yönetimde, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu