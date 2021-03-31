Fas Kralı, Libya'nın geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için ülke yönetimine desteğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fas Kralı, Libya'nın geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için ülke yönetimine desteğini açıkladı

Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel
Fas Kralı, Libya'nın geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için ülke yönetimine desteğini açıkladı

Fas Kralı 6. Abdullah, Libya'daki geçiş döneminin başarıyla tamamlanması için ülkenin yeni yürütme otoritesine verdiği desteği teyit etti.

Fas Kralı 6. Abdullah, Libya'daki geçiş döneminin başarıyla tamamlanması için ülkenin yeni yürütme otoritesine verdiği desteği teyit etti.

Libya Başkanlık Konseyi'nden yapılan açıklamada, Kral 6. Abdullah'ın Konsey Başkanı Muhammed Yunus el-Menfi'ye telgraf gönderdiği duyuruldu.

Fas Kralı gönderdiği telgrafta, ülkesinin Libya ile çeşitli alanlarda ilişkilerin güçlendirilmesine önem verdiğini belirterek, Konsey Başkanı Menfi'yi Libya'daki bu önemli geçiş aşamasında ülkesine ettiği hizmetten ötürü kutladı.

6. Abdullah, Libya'nın geçiş dönemini başarılı bir şekilde tamamlaması yolunda karşılaştığı güçlükleri aşması için ülkesinin tüm çabasıyla destek olduğunu ifade etti.

Dün Faslı bir yetkili AA'ya yaptığı açıklamada, Faslı bir heyetin ikili ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak amacıyla Libya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeye hazırlandığını söylemişti.

Ülkedeki krize çözüm için BM öncülüğünde gerçekleştirilen Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun 5 Şubat'taki oylaması sonucunda kurulan yeni yönetimde, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Ulusal Birlik Hükümetinin Başbakanlığına Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Bahar Candan Merve Boluğur Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Dünya Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Fas Kralı, Libya'nın geçiş sürecinin başarıyla tamamlanması için ülke yönetimine desteğini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 21:04:15. #1.16#
title