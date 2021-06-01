Fas Kralı, düzensiz göçmen sorununun çözümü için talimat verdi
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Fas Kralı, düzensiz göçmen sorununun çözümü için talimat verdi

Fas Kralı, düzensiz göçmen sorununun çözümü için talimat verdi
Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık - Haberler | Güncel

Fas Kralı 6. Muhammed, Avrupa devletlerinde bulunan reşit olmayan Faslı düzensiz göçmenler sorununun çözüme kavuşturulması için İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı görevlendirdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, Avrupa devletlerinde bulunan reşit olmayan Faslı düzensiz göçmenler sorununun çözüme kavuşturulması için İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ve Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita'yı görevlendirdi.

Fas İçişleri ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in Faslı olduğu tespit edilen 18 yaş altı tüm düzensiz göçmenlerin ülkeye geri kabulü noktasında kesin ve net tavrını koruduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar başta İspanya ve Fransa olmak üzere Avrupa devletleri ile oluşturulan ortak mekanizmalar sonucu binlerce düzensiz göçmenin ülkeye geri getirildiği kaydedildi.

İade işlemlerinin yavaş olmasının bazı Avrupa devletlerinin karmaşık idari ve adli yapısından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, Fas'ın sorunun çözümü için her zaman Avrupa Birliği ve Avrupa devletleriyle iş birliğine hazır olduğu aktarıldı.

Reşit olmayan düzensiz göçmenler başta olmak üzere göç sorununun "İspanya ile yaşanan ve asıl nedeni bilinen mevcut krizde bir bahane olarak kullanılmasının üzüntü verici olduğu" vurgulanan açıklamada "Fas, İspanya hükümetinin asılsız iddialarına cevap verme hakkını doğru zamanda kullanmak için saklı tutuyor." ifadelerine yer verildi.

İspanya ile Fas arasındaki diplomatik kriz

Batı Sahra meselesinden dolayı son dönemlerde ciddi gerginliklere sahne olan İspanya-Fas ilişkileri, İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin 22 Nisan'da ayrılıkçı Polisario Cephesi Genel Sekreteri İbrahim Gali'yi, yakalandığı Kovid-19 hastalığından dolayı tedavi görmesi için gizlice ülkeye getirip Logrono kentindeki bir hastaneye kaldırmasıyla diplomatik krize dönüşmüştü.

İki ülke arasındaki siyasi gerginlik, Fas'tan İspanya'ya düzensiz göçmen akınıyla daha da tırmanmıştı.

Fas yönetiminin sınır kontrolünü bırakması sonucu 17-19 Mayıs tarihleri arasında 8 binden fazla düzensiz göçmen, Kuzey Afrika'daki İspanyol kentlerinden Ceuta'nın kuzey (Benzu) ve güney (Tarajal sahili) sınırlarından yüzerek ya da yürüyerek İspanya'ya geçmişti.

Avrupa Birliğinden destek alarak Fas ile arasındaki sorunu daha fazla büyümeden diplomatik yollarla çözmeye çalışan İspanya'daki sol hükümet ise Fas'a "sınır ihlali ve tehditkar açıklama yapmaktan kaçınma" çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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