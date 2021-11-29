Fas Kralı: "Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fas Kralı: "Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır"

AA / Khalid Mejdoup - Haberler | Güncel
Fas Kralı:

Fas Kralı 6. Muhammed, bölgede istikrarın sağlanmasının Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

Fas Kralı 6. Muhammed, bölgede istikrarın sağlanmasının Filistin meselesinin çözümüne bağlı olduğunu belirtti.

Kral 6. Muhammed'in "29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi Başkanı Cheikh Niang'a hitaben kaleme aldığı açık mektup Fas haber ajansınca (MAP) paylaşıldı.

Mektubunda, "Bölgenin istikrarı Filistin meselesinin çözümüne bağlıdır." ifadesine yer veren 6. Muhammed, Filistin meselesine "adil bir çözüm" bulunması yönünde çağrı yaptı.

6. Muhammed, "Filistin ve İsrail tarafları arasındaki doğrudan müzakerelerin durmasının üzerinden 7 yıl geçti. Bu dönemde taraflar arasındaki güven ortadan kalktı." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin ve İsrail arasında müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla diplomatik girişimler yürütülmesi çağrısı yapan Fas Kralı, çözümün iki devletli ve 1967 sınırları çerçevesinde olması gerektiğini vurguladı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi" kabul etmemesi nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas ile İsrail, 10 Aralık 2020'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın girişimiyle tam diplomatik ilişki kurulması yönünde anlaşmaya varmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer...

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mısır ve İsrail ile ilişkiler) Birleşik Arap Emirlikleri ile aramızda nasıl bir adım atıldıysa, diğerleriyle de buna benzer...

 Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

Olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye skandal teklif: 18 yaşında evlendiririz

 Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

Akşam yemeğinde sahte içki içen çifti ölüm ayırdı

AA / Khalid Mejdoup - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title