- Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları İsrail'in sokaklarına asıldı

- Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları İsrail'in sokaklarına asıldı ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları ve Fas bayrakları İsrail'in sokaklarına asıldı.

- Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları İsrail'in sokaklarına asıldı

TEL AVİV - ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları ve Fas bayrakları İsrail'in sokaklarına asıldı.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı yazılı açıklamada Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmuştu. Trump'ın açıklamasının ardından Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları ve Fas bayrakları İsrail'in sokaklarına asıldı. İsrail basını, İsrail-Fas arasında varılan anlaşma nedeniyle ülkenin güneyindeki Dimona kenti yakınlarındaki Yeruham bölgesinin sokaklarına Fas Kralı 6. Muhammed'in fotoğrafları ve Fas bayraklarının asıldığını ifade etti.

Öte yandan son 3 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMAD ALNAJJAR