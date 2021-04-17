Fas Kralı 6. Muhammed'den Lübnan'a 90 ton gıda yardımı
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Fas Kralı 6. Muhammed'den Lübnan'a 90 ton gıda yardımı

Fas Kralı 6. Muhammed'den Lübnan'a 90 ton gıda yardımı
Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay - Haberler | Güncel

Fas Kralı 6. Muhammed, Lübnan'a destek için 90 ton gıda yardımı gönderdi.

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Fas Kralı 6. Muhammed, Lübnan'a destek için 90 ton gıda yardımı gönderdi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'da yer alan haberde, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve kardeş Lübnan halkına temel gıda yardımı gönderildiği belirtildi.

Haberde, 90 ton gıda yardımının 8 askeri kargo uçağıyla gönderildiği ve yardımların Kral 6. Muhammed'in "bizzat kendi hediyesi" olduğu kaydedildi.

Söz konusu yardımın, Lübnan tarafından gelen talebin ardından kardeş ülkenin Kovid-19 salgınıyla mücadelesine destek olmak için yapıldığı ifade edildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 854'e, vaka sayısının 506 bin 808'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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