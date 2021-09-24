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Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı

AA / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel
Fas Kralı 6. Muhammed'den Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziye telgrafı

Fas Kralı 6. Muhammed, hayatını kaybeden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a taziye telgrafı gönderdi.

Fas Kralı 6. Muhammed, hayatını kaybeden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a taziye telgrafı gönderdi.

Kral 6. Muhammed'in Fas haber ajansı MAP'ta yayımlanan taziye telgrafında, "Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin eski Cumhurbaşkanı merhum Abdülkadir bin Salih'in ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldım." ifadelerine yer verildi.

Cezayir halkına ve Cumhurbaşkanı Tebbun'a taziyelerini sunduğunu ifade eden Kral 6. Muhammed telgrafında şunları kaydetti:

"Bu üzücü vesileyle size ve sizin aracılığınızla merhumun ailesine ve kardeş Cezayir halkına en derin taziyelerimi ifade ediyorum. Allah'tan merhumu salihlerden kabul etmesini ve vatanı için yaptıklarından dolayı en güzel karşılıkla mükafatlandırmasını niyaz ediyorum."

Eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, 22 Eylül Çarşamba günü 80 yaşında hayatını kaybetmiş ve ülkede ulusal yas ilan edilmişti.

Fas Kralı 6. Muhammed, 18 Eylül'de hayatını kaybeden eski Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika için de Cumhurbaşkanı Tebbun'na bir taziye telgrafı göndermişti.

Cezayir-Fas arasındaki son dönemdeki gerginlik

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.

Cezayir son olarak, 22 Eylül'de hava sahasını Fas'ın "düşmanca eylem ve provokasyonları" nedeniyle bu ülkenin uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

Cezayir ile Fas arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Batı Sahra sorunu, Fas ile Cezayir arasındaki ilişkilerde eskiden bu yana gerginliğe neden oluyor.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen bir terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı.

Cezayir de Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

AA / Muhammed Semiz - Son Dakika Haberleri
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