Fas, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi
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Fas, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi

Fas, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar getirdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Güncel

Fas'ta hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbirler alındığını duyurdu.

Fas'ta hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle bir dizi yeni tedbirler alındığını duyurdu.

Başbakan Saadeddin el-Osmani, ülkenin resmi haber ajansı MAP'a yaptığı açıklamada, son bir ay içinde Kovid-19 ve yoğun bakım gerektiren vaka sayılarında önemli artış olduğunu belirtti.

Osmani, bugünden itibaren ülke genelinde 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.

Fas Başbakanı ayrıca, Kovid-19 aşısı olmayanların Kazablanka, Marakeş ve Agadir kentlerine giriş-çıkışlarına müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

27 Temmuz'da 6 bin 971 ile salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı Fas'ta, son verilere göre toplam can kaybı 9 bin 885'e, vaka sayısı da 633 bin 923'e yükseldi.

Yaklaşık 36 milyon nüfusa sahip Fas'ta, 13 milyon 973 bin 650 kişiye aşının ilk dozu, 10 milyon 283 bin 660 kişiye de ikinci dozu uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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