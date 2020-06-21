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Fas, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşları, şehitler arası ulaşım ve ticari faaliyetlere perşembe gününden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

Fas, Kovid-19 tedbirlerini gevşetiyor
21.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 16:38

Fas hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşları, şehitler arası ulaşım ve ticari faaliyetlere perşembe gününden itibaren yeniden başlanacağını duyurdu.

İçişleri, Sağlık, Sanayi ve Ticaret bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre; spor salonları, eğlence ve dinlenme merkezleri ile turistik tesislerin yüzde 50'lik kapasiteyi geçmemek kaydıyla yeniden açılması kararlaştırıldı.

Açıklamada ayrıca, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla büyük ticaret merkezleri ve sahillerin açılacağı, sinema ve televizyon sektöründeki faaliyetler ile iç hat uçuşları ve şehirler arası ulaşımın yeniden başlayacağı belirtildi.

Ülkede kademeli olarak normal hayata dönülmesi ve ekonominin canlandırılması için alınan bu kararların Marakeş, Tanca, El-Araiş ve El-Kunaytıra kentlerini kapsamadığı ifade edildi.

Açıklamada, müze, sinema ve tiyatro salonları, umumi yüzme havuzlarının kapalı kalmaya devam edeceği, düğün ve cenaze merasimleri gibi büyük katılımlı toplantıların da yapılmayacağı aktarıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 213 can kaybı, 9 bin 957 vaka bulunuyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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