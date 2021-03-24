Fas, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı
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Fas, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı

24.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:52
Fas, Kovid-19 önlemleri kapsamında 5 ülkeyle daha uçak seferlerini askıya aldı

Fas mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya ile uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Fas mutasyona uğramış yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya ile uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Fas Ulusal Havaalanları Ofisi resmi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Kovid-19'un mutasyonlu halinin yayılmasını önlemek için yeni uçuş yasakları getirildiği belirtildi.

Bu kapsamda, Mali, Gana, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gine ve Libya ile uçak seferlerinin 10 Nisan tarihine kadar karşılıklı olarak durdurulduğu kaydedildi.

Fas Ulusal Havaalanları Ofisi 9 Mart'ta yaptığı açıklamayla, Cezayir, Mısır, Yunanistan, Finlandiya, Lübnan, Norveç, Polonya ve Kuveyt ile de uçuşların karşılıklı olarak askıya alındığını duyurmuştu.

Ulusal aşılama kampanyasının 28 Ocak'ta başladığı Fas'ta, Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Fas Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 36 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 8 bin 775 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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