Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliyeye başladı
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Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliyeye başladı

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.

Fas, Kovid-19 nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliyeye başladı
17.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:03

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Türkiye'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmeye başladıklarını açıkladı.

Mecliste kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Osmani, Türkiye'deki Faslıları günde 3 uçak seferi düzenlemek suretiyle tahliye etmeye başladıklarını söyledi.

Osmani, tahliye edilenlerin ülkenin kuzeyindeki Tatvan kentinde otellere yerleştirileceğini belirtti.

Tahliye işlemlerine hız vereceklerini ve Türkiye'dekilerin tahliyesinin tamamlanmasının ardından Fransa'ya yöneleceklerini kaydeden Osmani, bugüne kadar 1400 vatandaşın ülkeye getirildiğini aktardı.

Ülkeye getirilenlerin masraflarının tamamının hükümet tarafından karşılandığını ifade eden Osmani, tahliyede hamile kadınlar ve zor koşullardaki insanlara öncelik verdiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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