Fas, Kovid-19 nedeniyle aldığı olağanüstü hal kararını 1 ay daha uzattı

Fas makamları, Kovid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uyguladığı "sağlık olağanüstü halini" bir ay daha uzatma kararı aldı.

Hükümet tarafından karara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlar Kurulunun Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce aldığı sağlık OHAL'ini 31 Mart'a kadar uzattığı belirtildi.

Rabat yönetimi ilk kez Aralık 2020'de uygulamaya başladığı OHAL kararını her ay uzatıyordu. Bu çerçevede 28 Ocak 2021'de tekrar edilen OHAL, 28 Şubat'ta sona erecekti.

Olağanüstü sağlık durumu kapsamında, "eğlence mekanlarının gece kapatılması, sokağa çıkma yasağı ve aşı kartı olmadıkça şehirler arası seyahat yasağı" gibi istisnai önlemler alınmıştı.

Ülkede bugüne kadar 1 milyon 159 bin kişi Kovid-19'a yakalanırken, 15 bin 938 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a karşı aşılama konusunda Arap ve Afrika ülkeleri arasında birinci sırada yer alan 36 milyon nüfuslu Fas'ta bugüne kadar 24 milyon 737 bin kişi aşı oldu.