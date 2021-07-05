Fas Kovid-19 aşısı üretimi için Çin ile anlaşma imzaladı
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Fas Kovid-19 aşısı üretimi için Çin ile anlaşma imzaladı

Fas Kovid-19 aşısı üretimi için Çin ile anlaşma imzaladı
Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat - Haberler | Güncel

Fas yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer bazı hastalıklara karşı aşıların ülkede üretilmesine yönelik Çin ile çeşitli anlaşmalara imza attı.

Fas yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve diğer bazı hastalıklara karşı aşıların ülkede üretilmesine yönelik Çin ile çeşitli anlaşmalara imza attı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberinde, Fas hükümetinin Çin Ulusal İlaç Sanayi Grubu bünyesindeki "Sinopharm" şirketi ile Kovid-19 aşısı alanında iş birliği, "Recipharm" şirketi ile ülkede aşı üretim organizasyonu, "Sinopharm" ve Fas şirketi "Sutima" arasında da ortak Çin aşısı üretimine yönelik 3 anlaşmanın imzalandığı aktarıldı.

Tarafların ilk aşamada Fas'ta aylık 5 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesini planladığı kaydedildi.

Haberde, Fas'ın bu anlaşmalar kapsamında yeterliliğini artırarak Kovid-19 ve diğer çeşitli aşıların üretimini hedeflediğine değinildi.

Öte yandan aşı üretim projesinin ülkede 500 milyon dolar civarında yatırım çekeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Bayat

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