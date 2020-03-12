Fas koronavirüs nedeniyle İspanya'yla hava ve deniz taşımacılığını durdurdu
Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.
12.03.2020 23:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:50
Fas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İspanya ile hava ve deniz taşımacılığını çift yönlü olarak durdurdu.
Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Rabat yönetimi İspanya makamlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu Kovid-19 ile mücadele kapsamında sivil hava ve deniz taşımacılığını ikinci bir duyuruya kadar çift taraflı olarak askıya aldı.
Kovid-19 nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği, vaka sayısının ise 6'ya yükseldiği Fas'ta tüm dini toplantılar da iptal edilmişti.
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Kaynak: AA