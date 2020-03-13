Fas, korona endişesiyle İspanya'ya ait iki şehre sınırını kapattı İspanya ile karşılıklı uçuşları ve deniz seferlerini geçici olarak askıya alan Fas, İspanya'ya ait Melila ve Ceuta şehirlerine sınırını kapattı.

İspanya ile karşılıklı uçuşları ve deniz seferlerini geçici olarak askıya alan Fas, İspanya'ya ait Melila ve Ceuta şehirlerine sınırını kapattı.



Dünya genelinde hızla yayılan ve Fas'ta da 1 kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, bir sınırı daha kapattırdı. Dün Fas Kralı 6. Muhammed ve İspanya Kralı 6. Felipe'nin karşılıklı mutabakatı sonrası, iki ülke arasındaki hava ve deniz trafiği geçici olarak askıya alınmıştı. Hava ve deniz seferlerinin iptal edilmesinin ardından İspanya'ya geçmek isteyen çoğu İspanya vatandaşı yüzlerce kişi, idari olarak İspanya'ya ait Melila ve Ceuta'ya yöneldi. İspanya'ya ulaşma umuduyla yola çıkan siviller, dün saat 18.00 itibarıyla İspanya'ya kara sınırının da geçişe kapatılmasıyla bölgede mahsur kaldı. - RABAT

Kaynak: İHA