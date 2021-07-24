Fas kıyılarında 368 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Fas kıyılarında 368 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas kıyılarında 368 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Fas sahil güvenlik birimleri, ülke kıyılarında çoğunluğu Afrika uyruklu 368 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Fas sahil güvenlik birimleri, ülke kıyılarında çoğunluğu Afrika uyruklu 368 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın bir yetkiliye dayandırdığı habere göre sahil güvenlik birimleri, 20-23 Temmuz tarihlerinde 368 düzensiz göçmeni kurtardı.

Afrika'dan gelerek Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenler, kullandıkları 22 şişme bot, 30 tekne ve 5 şişme deniz simidi ile tehlikeli anlar yaşadı. Fas kıyılarından kurtarılan düzensiz göçmenler, ilk yardımın ardından gerekli prosedürlerin uygulanması için ilgili makamlara teslim edildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor, bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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