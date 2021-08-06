Fas kıyılarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Fas kıyılarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fas kıyılarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Fas kıyılarında 30 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Fas kıyılarında 30 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Fas sahil güvenlik birimlerinin, Batı Sahra'nın en büyük kenti olan el-Uyun'un kıyılarında 6'sı kadın 30 düzensiz göçmeni kurtardığı ifade edildi. Göçmenlerin uyruklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Denizde sürüklenen ve içinde 14'ü kadın 4'ü çocuk 59 göçmenin bulunduğu bir tekneye yönelik yardım çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

Her yıl binlerce düzensiz göçmen daha iyi yaşamak umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor, bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı denizde can veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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