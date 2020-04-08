Fas, Katar ve Lübnan'da Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta bir kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı Katar'da 2 bin 210'a, Lübnan'da ise 575'e ulaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta bir kişi daha hayatını kaybederken, vaka sayısı Katar'da 2 bin 210'a, Lübnan'da ise 575'e ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 91'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede ilk vakanın görüldüğü 3 Mart tarihinden bu yana toplam vaka sayısı 1242'ye çıkarken şu ana kadar 97 hasta da sağlığına kavuştu.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı da 153 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 2 bin 210'a ulaştığını duyurdu.

Ayrıca, tedavi sonrası iyileşenlerin ise 178 kişi olduğu aktarıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da 7 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 575'e ulaştığını açıkladı.

Kaynak: AA